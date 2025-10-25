Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тудор — перед матчем с «Лацио»: настроение после «Реала» позитивное

Тудор — перед матчем с «Лацио»: настроение после «Реала» позитивное
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался перед матчем 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Лацио». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Андреа Коломбо».

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче. Настроение после «Реала» позитивное. Команда полна решимости хорошо выступить. Завтра будет испытание против команды топ-уровня. Нам всем нужно быть в лучшей форме. За последние несколько дней у нас было две тренировки для подготовки. Всегда есть время адаптироваться. Ребята настроены на результат и всегда выкладываются по полной», — приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

После семи матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Милан», у которого 17 очков.

Материалы по теме
Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал поражение в матче Лиги чемпионов с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android