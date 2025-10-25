Тудор — перед матчем с «Лацио»: настроение после «Реала» позитивное

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался перед матчем 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит встретиться с «Лацио». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Андреа Коломбо».

«Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче. Настроение после «Реала» позитивное. Команда полна решимости хорошо выступить. Завтра будет испытание против команды топ-уровня. Нам всем нужно быть в лучшей форме. За последние несколько дней у нас было две тренировки для подготовки. Всегда есть время адаптироваться. Ребята настроены на результат и всегда выкладываются по полной», — приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

После семи матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Милан», у которого 17 очков.