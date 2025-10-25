Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» раскрыл группу лиц, продававших по € 500 сезонные абонементы на домашние игры клуба

«Реал» раскрыл группу лиц, продававших по € 500 сезонные абонементы на домашние игры клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Сотрудниками мадридского «Реала» была раскрыта группа людей, продававших по € 500 сезонные абонементы на домашние матчи клуба на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщает Madrid Universal в социальной сети X, вечером 16 сентября, после матча «сливочных» с «Марселем» (2:1) в Лиге чемпионов, среди мусора на трибунах стадиона был найден номер телефона. Слежка впоследствии привела к раскрытию операций группы посторонних лиц, реализовывавшей сезонные абонементы по вышеуказанному ценнику. Клуб активно борется с этим.

26 октября «Реал» проведёт домашнее «эль класико» с «Барселоной». На данный момент «сливочные» занимают первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 24 очками. На второй строчке расположилась «Барселона» с 22 очками.

