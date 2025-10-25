Угальде забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился четырьмя забитыми мячами в пяти последних играх Мир РПЛ. Сегодня, 25 октября, футболист забил победный гол в ворота «Оренбурга» (1:0) во встрече 13-го тура РПЛ.

Угальде оформил дубль в матче 9-го тура соревнования с «Крыльями Советов» (2:1). В 10-м туре коста-риканский нападающий поразил ворота «Пари НН» (3:0).

Угальде выступает в составе московской команды с зимы 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

