Угальде забил четыре гола в последних пяти матчах РПЛ
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился четырьмя забитыми мячами в пяти последних играх Мир РПЛ. Сегодня, 25 октября, футболист забил победный гол в ворота «Оренбурга» (1:0) во встрече 13-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
Угальде оформил дубль в матче 9-го тура соревнования с «Крыльями Советов» (2:1). В 10-м туре коста-риканский нападающий поразил ворота «Пари НН» (3:0).
Угальде выступает в составе московской команды с зимы 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
