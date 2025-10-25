Скидки
22:05 Мск
«Мы опять обсуждаем это?» Хаби Алонсо трижды за пресс-конференцию спросили о словах Ямаля

Главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо три раза за одну пресс-конференцию спросили о высказываниях нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Ранее 18-летний футболист сказал, что «сливочные» жалуются и жульничают. В воскресенье, 26 октября, команды встретятся в очном матче в 10-м туре чемпионата Испании.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы снова говорим об этом? Думаю, что это будет жаркий и тяжёлый матч. Наша команда должна быть готова, потому что будут возникать моменты. Игроки должны подготовиться. Не думаю о других вещах», — сказал Алонсо на пресс-конференции.

После девяти туров Примеры «Реал» набрал 24 очка и занимает первое место. «Барселона» заработала 22 очка и располагается на второй строчке.

Хаби Алонсо отреагировал на слова Ямаля, заявившего, что «Реал» жульничает и жалуется

Чем уникален Ламин Ямаль:

