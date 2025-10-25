Скидки
Главная Футбол Новости

Челси — Сандерленд, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:2, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Сандерленд» вырвал победу в матче АПЛ с «Челси», Изидор забил гол
Комментарии

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Челси» и «Сандерленд». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гарначо – 4'     1:1 Изидор – 22'     1:2 Тальби – 90+3'    

Алехандро Гарначо на четвёртой минуте вывел лондонцев вперёд, Вильсон Изидор на 22-й минуте сравнял счёт. Шемсдин Тальби на 90+3-й минуте забил победный гол.

После этой игры «Челси» с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» находится на второй строчке, у этой команды 17 очков.

В следующем туре «синие» 1 ноября сыграют в гостях с «Тоттенхэм Хотспур», «чёрные коты» 3 ноября примут на своём поле «Эвертон».

В параллельном матче «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. «Сороки» с 12 очками находятся на 11-м месте, «дачники» с восемью очками расположились на 16-й строчке.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Фулхэм
Лондон
1:0 Мёрфи – 18'     1:1 Лукич – 56'     2:1 Гимарайнс – 90'    
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
