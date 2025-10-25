Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Сандерленд» вырвал победу в матче АПЛ с «Челси», Изидор забил гол

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Челси» и «Сандерленд». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Алехандро Гарначо на четвёртой минуте вывел лондонцев вперёд, Вильсон Изидор на 22-й минуте сравнял счёт. Шемсдин Тальби на 90+3-й минуте забил победный гол.

После этой игры «Челси» с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Сандерленд» находится на второй строчке, у этой команды 17 очков.

В следующем туре «синие» 1 ноября сыграют в гостях с «Тоттенхэм Хотспур», «чёрные коты» 3 ноября примут на своём поле «Эвертон».

В параллельном матче «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. «Сороки» с 12 очками находятся на 11-м месте, «дачники» с восемью очками расположились на 16-й строчке.