Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:1).

«Определённое владение мячом и давление команда соперника создавала. Не могло быть иначе. Вроде мы справлялись, не давали много подходить к своим воротам. К сожалению, во втором тайме уровень мастерства «Спартака» позволил подойти к нашим воротам. Где-то мы могли сыграть лучше, распорядиться мячом по-другому», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Оренбург» продлил свою безвыигрышную серию в рамках чемпионата России до восьми матчей, остался с восемью очками и занимает 14-е место в турнирной таблице, у идущих ниже «Пари НН» и «Сочи» игра в запасе.