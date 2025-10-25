Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол

Тренер «Оренбурга» Ахметзянов прокомментировал поражение от «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Определённое владение мячом и давление команда соперника создавала. Не могло быть иначе. Вроде мы справлялись, не давали много подходить к своим воротам. К сожалению, во втором тайме уровень мастерства «Спартака» позволил подойти к нашим воротам. Где-то мы могли сыграть лучше, распорядиться мячом по-другому», — передаёт слова Ахметзянова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Оренбург» продлил свою безвыигрышную серию в рамках чемпионата России до восьми матчей, остался с восемью очками и занимает 14-е место в турнирной таблице, у идущих ниже «Пари НН» и «Сочи» игра в запасе.

