Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос журналистов, где Гарсия

Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос журналистов, где Гарсия
Комментарии

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос журналистов, где Гарсия. Сегодня, 25 октября, состоялся матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Оренбург» со счётом 1:0. Нападающий московской команды Ливай Гарсия вышел на поле после перерыва в игре.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

— Где Гарсия?
— Ливай был на поле сегодня, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Кахигао согласовал контракт с испанцем Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба.

Как появился «Спартак»:

Комментарии
