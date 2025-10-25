Спортдиректор «Спартака» Кахигао ответил на вопрос журналистов, где Гарсия

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос журналистов, где Гарсия. Сегодня, 25 октября, состоялся матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Оренбург» со счётом 1:0. Нападающий московской команды Ливай Гарсия вышел на поле после перерыва в игре.

— Где Гарсия?

— Ливай был на поле сегодня, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что Кахигао согласовал контракт с испанцем Луисом Гарсией на случай его назначения главным тренером клуба.

Как появился «Спартак»: