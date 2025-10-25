Спортдиректор «Спартака» Кахигао: лучшее в игре с «Оренбургом» — мы взяли три очка
Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об игре 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой его команда одержала победу над «Оренбургом» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
— Что вы думаете об игре команды?
— Это не было хорошей игрой. Самое лучшее и единственное — мы взяли три очка, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 13 встреч в чемпионате России «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. Возглавляет таблицу чемпионата «Локомотив», у которого 26 очков.
В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Краснодаром» в выездном матче.
