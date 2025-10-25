Спортдиректор «Спартака» Кахигао: лучшее в игре с «Оренбургом» — мы взяли три очка

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался об игре 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой его команда одержала победу над «Оренбургом» (1:0).



— Что вы думаете об игре команды?

— Это не было хорошей игрой. Самое лучшее и единственное — мы взяли три очка, — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 встреч в чемпионате России «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. Возглавляет таблицу чемпионата «Локомотив», у которого 26 очков.

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть с «Краснодаром» в выездном матче.