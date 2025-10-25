Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 25 октября 2025, счёт 4:2, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон» и поднялся на четвёртое место в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Кунья – 24'     2:0 Каземиро – 34'     3:0 Мбемо – 61'     3:1 Уэлбек – 74'     3:2 Костулас – 90+2'     4:2 Мбемо – 90+6'    

Матеус Кунья на 24-й минуте вывел «красных дьяволов» вперёд, Каземиро на 34-й минуте удвоил преимущество команды, а на 61-й минуте за манкунианцев забил Брайан Мбемо. Дэнни Уэлбек на 74-й минуте отыграл один мяч, Харалампос Костулас на 90+2-й минуте забил второй мяч «чаек» в этой игре. На 90+7-й минуте Мбемо оформил дубль — 4:2.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 12 очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 1 ноября сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Лидс Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Спортинга» — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android