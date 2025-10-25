«Манчестер Юнайтед» переиграл «Брайтон» и поднялся на четвёртое место в АПЛ

Окончен матч 9-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер, Англия).

Матеус Кунья на 24-й минуте вывел «красных дьяволов» вперёд, Каземиро на 34-й минуте удвоил преимущество команды, а на 61-й минуте за манкунианцев забил Брайан Мбемо. Дэнни Уэлбек на 74-й минуте отыграл один мяч, Харалампос Костулас на 90+2-й минуте забил второй мяч «чаек» в этой игре. На 90+7-й минуте Мбемо оформил дубль — 4:2.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» с 16 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 12 очками находится на 12-й строчке.

В следующем туре «красные дьяволы» 1 ноября сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «чайки» в тот же день примут на своём поле «Лидс Юнайтед».