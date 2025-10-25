Стала известна заявка «Реала» на матч с «Барселоной» 26 октября

Мадридский «Реал» опубликовал свою заявку на матч 10-го тура испанской Примеры, в котором клубу предстоит встретиться «Барселоной». Игра пройдёт в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Вратари: Куртуа, Лунин и Серхио Местре

Защитники: Карвахаль, Милитао, Трент, Асенсио, А. Каррерас, Фран Гарсиа, Ф. Менди, Хёйсен

Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Арда Гюлер, Д. Себальос

Нападающие: Винисиус, Эндрик, Мбаппе, Родриго, Гонсало, Браим Диас, Мастантуоно

После девяти проведённых матчей в чемпионате Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, в активе клуба 24 очка. «Барселона» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на два очка.