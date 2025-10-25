Станкович объяснил замены Барко и Маркиньоса в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) объяснил замены лидеров команды Эсекьеля Барко и Маркиньоса в перерыве.

«Слава богу, с ними всё хорошо. Никаких проблем нет, это тренерское решение. Нам нужна была победа. То, что я увидел в первом тайме, было недостаточно, чтобы взять три очка», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, после первого тайма Станкович сделал тройную замену. Помимо вышеперечисленных футболистов, поле покинул также Олег Рябчук.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В ближайшей игре красно-белые 2 ноября сыграют в рамках РПЛ с «Краснодаром».