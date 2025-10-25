Станкович назвал Ву лучшим игроком «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович считает, что защитник Кристофер Ву был лучшим игроком красно-белых в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». В этой встрече подопечные сербского специалиста победили со счётом 1:0. Ву провёл на поле всё время игры.

«Ву был сегодня лучшим на поле. Если не ошибаюсь, выиграл все единоборства. Практически не возникало сложностей. Был момент, когда смог выиграть единоборство с двумя игроками. Он вышел с настроем, концентрацией. Ничего не придумывал и сделал свою работу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

