Тренер «Спартака» Станкович: оставьте меня в покое, со своими эмоциями я справлюсь

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался после игры 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой его команда одержала победу над «Оренбургом» (1:0).

«Давайте говорить о футболе. Мои эмоции, движения — оставьте. То так, то не так. Оставьте меня в покое по этому поводу. Я с ними справлюсь, давайте говорить о футболе», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 13 встреч в чемпионате России «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, набрав 22 очка. Возглавляет таблицу чемпионата «Локомотив», у которого 26 очков.

В следующем туре «Спартаку» предстоит сыграть на выезде с «Краснодаром».