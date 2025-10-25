Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович: не увидел от «Спартака» необходимой энергии, чтобы решать задачи

Станкович: не увидел от «Спартака» необходимой энергии, чтобы решать задачи
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил, что он не увидел нужной энергии на поле в матче красно-белых с «Оренбургом» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече подопечные сербского специалиста победили со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Главное, что мы сегодня взяли три очка. Идём готовиться дальше к матчу, который будет непростым. Сегодня не увидел нужной энергии на поле, которая необходима, чтобы решать задачи. Важно, что забрали три очка, готовимся дальше.

Сейчас мы сконцентрированы на встрече с «Краснодаром». Не смотрим на семь игр вперёд — готовимся от матчу к матчу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Тренер «Спартака» Станкович: оставьте меня в покое, со своими эмоциями я справлюсь

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android