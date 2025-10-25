Станкович: не увидел от «Спартака» необходимой энергии, чтобы решать задачи
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил, что он не увидел нужной энергии на поле в матче красно-белых с «Оренбургом» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече подопечные сербского специалиста победили со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
«Главное, что мы сегодня взяли три очка. Идём готовиться дальше к матчу, который будет непростым. Сегодня не увидел нужной энергии на поле, которая необходима, чтобы решать задачи. Важно, что забрали три очка, готовимся дальше.
Сейчас мы сконцентрированы на встрече с «Краснодаром». Не смотрим на семь игр вперёд — готовимся от матчу к матчу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
