Станкович: не увидел от «Спартака» необходимой энергии, чтобы решать задачи

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович отметил, что он не увидел нужной энергии на поле в матче красно-белых с «Оренбургом» в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече подопечные сербского специалиста победили со счётом 1:0.

«Главное, что мы сегодня взяли три очка. Идём готовиться дальше к матчу, который будет непростым. Сегодня не увидел нужной энергии на поле, которая необходима, чтобы решать задачи. Важно, что забрали три очка, готовимся дальше.

Сейчас мы сконцентрированы на встрече с «Краснодаром». Не смотрим на семь игр вперёд — готовимся от матчу к матчу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

