Голы Салаха и Керкеза не помогли «Ливерпулю» избежать поражения от «Брентфорда»

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Данго Уаттара вывел хозяев поля вперёд на пятой минуте, Кевин Шейд на 45-й минуте удвоил преимущество команды, но на 45+5-й минуте Милош Керкез отыграл один мяч «Ливерпуля». Игор Тьяго на 60-й минуте реализовал пенальти, тем самым забив третий мяч «пчёл» в этой игре. Мохамед Салах на 89-й минуте сократил отставание в счёте — 2:3.

После этой игры «Брентфорд» с 13 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «пчёлы» 1 ноября сыграют в гостях с «Кристал Пэлас», «красные» в тот же день примут на своём поле «Астон Виллу».