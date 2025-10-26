Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Ливерпуль, результат матча 25 октября 2025, счёт 3:2, 9-й тур чемпионата Англии 2025/2026

Голы Салаха и Керкеза не помогли «Ливерпулю» избежать поражения от «Брентфорда»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Ливерпуль». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали «пчёлы». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер (Уилтшир).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Уаттара – 5'     2:0 Шейд – 45'     2:1 Керкез – 45+5'     3:1 Тьяго – 60'     3:2 Салах – 89'    

Данго Уаттара вывел хозяев поля вперёд на пятой минуте, Кевин Шейд на 45-й минуте удвоил преимущество команды, но на 45+5-й минуте Милош Керкез отыграл один мяч «Ливерпуля». Игор Тьяго на 60-й минуте реализовал пенальти, тем самым забив третий мяч «пчёл» в этой игре. Мохамед Салах на 89-й минуте сократил отставание в счёте — 2:3.

После этой игры «Брентфорд» с 13 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками находится на шестой строчке.

В следующем туре «пчёлы» 1 ноября сыграют в гостях с «Кристал Пэлас», «красные» в тот же день примут на своём поле «Астон Виллу».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Сандерленд» вырвал победу в матче АПЛ с «Челси», Изидор забил гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android