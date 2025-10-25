Станкович поддержал защитника «Спартака» Бабича после тяжёлой травмы

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о травме, полученной защитником клуба Срджаном Бабичем в матче 12-го тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом». Спортсмен получил разрыв передней крестообразной связки.

«Что касается Бабича, 28 октября ему предстоит операция. Мы его поддерживаем, рядом с ним. Это прекрасный человек, давно его знаю. Это потеря для нас. Он имеет важное значение в раздевалке. Желаю, чтобы Срджан быстрее восстановился. Когда Бабич вернётся, лучше спросить врачей», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.