Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол

Солари раскрыл, что Станкович был недоволен игрой «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари после матча 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) рассказал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович был разочарован игрой команды в этой встрече.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Если честно, я рад. Будем разбирать эту игру. Самое главное, что заработали три очка. Нам нужна была эта победа.

Конечно, после первого тайма тренер был не совсем доволен, потому что не удавалось выполнить план на игру. Нам нужно будет проанализировать это.

Что происходит в раздевалке — не стоит рассказывать. Он выразил своё недовольство», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

