Солари: «Спартак» должен играть лучше
Поделиться
Нападающий «Спартака» Пабло Солари сказал, что команда должна играть лучше, после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором красно-белые победили со счётом 1:0.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
«Учитывая наш тренерский штаб и состав, мы должны играть лучше», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 13 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 22 очка и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.
В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии
- 25 октября 2025
-
17:47
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:20
-
17:06
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:38
-
15:37