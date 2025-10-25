Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Солари: «Спартак» должен играть лучше
Нападающий «Спартака» Пабло Солари сказал, что команда должна играть лучше, после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», в котором красно-белые победили со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Учитывая наш тренерский штаб и состав, мы должны играть лучше», — передаёт слова Солари корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 13 матчей чемпионата России команда Деяна Станковича набрала 22 очка и занимает шестое место. «Оренбург» заработал восемь очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре московская команда сыграла вничью с «Ростовом» (1:1), а «Оренбург» разделил очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Станкович объяснил замены Барко и Маркиньоса в матче с «Оренбургом»

