Эдуард Мор: я такого Барко ещё не видел — ощущение, будто он не спал две ночи

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре полузащитника команды Эсекьеля Барко в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

«Плохая встреча со стороны «Спартака». Просто «Оренбург» сейчас совсем слабый. Играть на отбой против «Оренбурга» в концовке… Хотелось бы большего. Три очка — хорошо. Однако игра оставляет желать лучшего. В конце первого тайма сказал, что прямо сейчас заменил бы троих. Это было на поверхности. Барко просто простоял всю игру. Я такого Барко ещё не видел, много брака. Ощущение, будто он не спал две ночи», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.