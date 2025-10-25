Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: я такого Барко ещё не видел — ощущение, будто он не спал две ночи

Эдуард Мор: я такого Барко ещё не видел — ощущение, будто он не спал две ночи
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре полузащитника команды Эсекьеля Барко в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

«Плохая встреча со стороны «Спартака». Просто «Оренбург» сейчас совсем слабый. Играть на отбой против «Оренбурга» в концовке… Хотелось бы большего. Три очка — хорошо. Однако игра оставляет желать лучшего. В конце первого тайма сказал, что прямо сейчас заменил бы троих. Это было на поверхности. Барко просто простоял всю игру. Я такого Барко ещё не видел, много брака. Ощущение, будто он не спал две ночи», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Станкович поддержал защитника «Спартака» Бабича после тяжёлой травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android