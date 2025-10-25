«Бавария» в большинстве разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в 8-м туре Бундеслиги

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали мюнхенцы. Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе. В качестве главного арбитра встречи выступил Саша Штегеман (Нидеркассель).

С 19-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве: красную карточку получил Йенс Кастроп. Йозуа Киммих открыл счёт на 64-й минуте, Рафаэл Геррейру на 69-й минуте удвоил преимущество команды, Ленарт Карл на 81-й минуте забил третий мяч мюнхенцев.

После этой игры «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с тремя очками находится на последней, 18-й строчке, в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Бавария» с 24 очками возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре чёрно-бело-зелёные 1 ноября сыграют в гостях с «Санкт-Паули», мюнхенцы в тот же день дома встретятся с «Байером».