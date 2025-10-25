Угальде прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде прокомментировал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0 в матче 13-го тура МИР РПЛ. Именно Манфред забил единственный гол в прошедшем матче.

«Мы тренируемся, чтобы показывать лучшую игру. Выкладываемся в каждом матче на 100%. У нас много важных матчей. Нам нужно оставаться сконцентрированными и сильными. Стараемся выиграть каждую встречу.

Когда играешь с командами вроде «Оренбурга», всегда встречаешь низкий блок. Очень сложно находить моменты, но три очка — важнее всего», — передаёт слова Угальде корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Угальде выступает в составе московской команды с зимы 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.