22:05 Мск
Футбол Новости

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Роналдо открыл счёт на 35-й минуте

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Роналдо открыл счёт на 35-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Роналдо – 35'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Роналдо на 35-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 12 туров чемпионата России подопечные Джонатана Альбы набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. У махачкалинского «Динамо», которым руководит Хасанби Биджиев, в активе 10 очков, команда располагается на 13-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
