Аугсбург — РБ Лейпциг, результат матча 25 октября 2025, счёт 0:6, 8-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«РБ Лейпциг» забил шесть голов в ворота «Аугсбурга» в 8-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
0 : 6
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Диоманд – 10'     0:2 Ромуло – 18'     0:3 Нуса – 22'     0:4 Баумгартнер – 38'     0:5 Уэдраого – 56'     0:6 Люкеба – 65'    

Ян Диоманд вывел гостей вперёд на 10-й минуте. Ромуло удвоил преимущество команды на 18-й минуте, Антонио Нуса отметился на 22-й минуте, Кристоф Баумгартнер отличился взятием ворот на 38-й минуте. Во втором тайме Ассан Уэдраого забил на 56-й минуте, Кастелло Люкеба отправил шестой мяч в сетку ворот хозяев на 65-й минуте.

После этой игры «Аугсбург» с семью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 19 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «Аугсбург» 31 октября примет на своём поле дортмундскую «Боруссию», «РБ Лейпциг» 1 ноября дома встретится со «Штутгартом».

