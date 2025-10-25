«РБ Лейпциг» забил шесть голов в ворота «Аугсбурга» в 8-м туре Бундеслиги

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «РБ Лейпциг». Победу со счётом 6:0 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт (Берлин).

Ян Диоманд вывел гостей вперёд на 10-й минуте. Ромуло удвоил преимущество команды на 18-й минуте, Антонио Нуса отметился на 22-й минуте, Кристоф Баумгартнер отличился взятием ворот на 38-й минуте. Во втором тайме Ассан Уэдраого забил на 56-й минуте, Кастелло Люкеба отправил шестой мяч в сетку ворот хозяев на 65-й минуте.

После этой игры «Аугсбург» с семью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «РБ Лейпциг» с 19 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «Аугсбург» 31 октября примет на своём поле дортмундскую «Боруссию», «РБ Лейпциг» 1 ноября дома встретится со «Штутгартом».