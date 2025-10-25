Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Крылья Советов»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между ЦСКА и «Крыльями Советов» в рамках 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют сегодня, 25 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Здесь можно сказать то, о чём я говорил в начале сезона. Когда «Крылья» после трёх—четырёх туров шли в тройке лидеров РПЛ, все кричали с пеной у рта, как у нас любят это делать. А сейчас мы обсуждаем, что нужно убирать Адиева (смеётся). Всё как всегда.

Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Конечно, фаворит матча — ЦСКА. Они потеряли очки в игре с «Локомотивом», поэтому должны выигрывать. А «Крылья» — в том состоянии, в котором они должны быть: внизу таблицы и бороться за непопадание в зону стыковых матчей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.