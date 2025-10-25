Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасперини — перед матчем с «Сассуоло»: нам нужно играть как единое целое

Гасперини — перед матчем с «Сассуоло»: нам нужно играть как единое целое
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался перед матчем 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит сыграть с «Сассуоло». Встреча состоится 26 октября.

Италия — Серия А . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главная проблема в том, что команда не привыкла атаковать штрафную площадь соперника, но хорошая новость в том, что мы можем это изменить с помощью тренировок. В атаке, как и в защите, нужно играть как единое целое, занимая правильные позиции, чтобы избежать опеки. Необходимо работать сообща, чтобы понять, как играть в опасных зонах, как атаковать пространство и создавать голевые моменты», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После семи матчей в итальянской Серии А «Рома» набрала 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Рома» — «Интер»: прогноз на матч в Риме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android