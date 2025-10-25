Гасперини — перед матчем с «Сассуоло»: нам нужно играть как единое целое

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался перед матчем 8-го тура итальянской Серии А, в котором его команде предстоит сыграть с «Сассуоло». Встреча состоится 26 октября.

«Главная проблема в том, что команда не привыкла атаковать штрафную площадь соперника, но хорошая новость в том, что мы можем это изменить с помощью тренировок. В атаке, как и в защите, нужно играть как единое целое, занимая правильные позиции, чтобы избежать опеки. Необходимо работать сообща, чтобы понять, как играть в опасных зонах, как атаковать пространство и создавать голевые моменты», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После семи матчей в итальянской Серии А «Рома» набрала 15 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.