«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Тимур Сулейманов покинул поле из-за травмы на 56-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов из Саранска. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов покинул поле из-за травмы на 56-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Роналдо на 35-й минуте.

После 12 туров чемпионата России подопечные Джонатана Альбы набрали 14 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Махачкалинское «Динамо», которым руководит Хасанби Биджиев, имеет в своём активе 10 очков и располагается на 13-й строчке.