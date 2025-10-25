В «Спартаке» отреагировали на победу красно-белых над «Оренбургом» в 13-м туре РПЛ

В московском «Спартаке» подвели итоги октября после победы красно-белых над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда.

«Завершаем октябрь на позитивной ноте!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака» в телеграм-канале команды.

После 13 проведённых матчей «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. В активе «Оренбурга» восемь очков, клуб располагается на 14-й строчке. В следующем туре красно-белые сыграют на выезде с «Краснодаром», а «Оренбург» — дома с «Сочи».