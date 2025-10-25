Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Крылья Советов» без тренера не останутся, разговоры будут ходить всегда

Мостовой: «Крылья Советов» без тренера не останутся, разговоры будут ходить всегда
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой перед матчем 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» высказался о возможном увольнении главного тренера самарской команды Магомеда Адиева. Встреча состоится сегодня, 25 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тема смены тренеров — вечная у журналистов. Относитесь к этому спокойно. Нет результата — ушёл. Правильно? «Крылья» без тренера не останутся же. Тем более у них до Адиева был Осинькин.

Выиграют — молодцы. Когда я слышу эти смешные фразы: «Дайте время» — а нам почему не надо давать? (смеётся) Разговоры ходят, тем более о «Крыльях», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Подопечные Магомеда Адиева после 12 туров чемпионата России заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
«ЦСКА относился ко мне как к отбросу». Нелюбимый период в карьере Адиева
«ЦСКА относился ко мне как к отбросу». Нелюбимый период в карьере Адиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android