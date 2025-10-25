Мостовой: «Крылья Советов» без тренера не останутся, разговоры будут ходить всегда

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой перед матчем 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» высказался о возможном увольнении главного тренера самарской команды Магомеда Адиева. Встреча состоится сегодня, 25 октября.

«Тема смены тренеров — вечная у журналистов. Относитесь к этому спокойно. Нет результата — ушёл. Правильно? «Крылья» без тренера не останутся же. Тем более у них до Адиева был Осинькин.

Выиграют — молодцы. Когда я слышу эти смешные фразы: «Дайте время» — а нам почему не надо давать? (смеётся) Разговоры ходят, тем более о «Крыльях», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Подопечные Магомеда Адиева после 12 туров чемпионата России заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.