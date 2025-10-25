Дубль Буркардта помог «Айнтрахту» обыграть «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Санкт-Паули» (Гамбург). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Робин Браун (Германия).

Жонатан Буркардт открыл счёт на 35-й минуте, а на 56-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Айнтрахт» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Санкт-Паули» с семью очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «орлы» 1 ноября сыграют в гостях с «Хайденхаймом», «пираты» в тот же день примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.