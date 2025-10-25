Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Санкт-Паули, результат матча 25 октября 2025, счёт 2:0, 8-й тур чемпионата Германии 2025/2026

Дубль Буркардта помог «Айнтрахту» обыграть «Санкт-Паули» в матче Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» (Франкфурт) и «Санкт-Паули» (Гамбург). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт). В качестве главного арбитра встречи выступил Робин Браун (Германия).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Санкт-Паули
Гамбург
1:0 Буркардт – 36'     2:0 Буркардт – 56'    

Жонатан Буркардт открыл счёт на 35-й минуте, а на 56-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Айнтрахт» с 13 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Санкт-Паули» с семью очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «орлы» 1 ноября сыграют в гостях с «Хайденхаймом», «пираты» в тот же день примут на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Это совершенно неприемлемо». Отец Джоба Беллингема «ломает» сыну карьеру в «Боруссии»?
«Это совершенно неприемлемо». Отец Джоба Беллингема «ломает» сыну карьеру в «Боруссии»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android