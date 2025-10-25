Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор забил гол в ворота «Челси»

Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор забил гол в ворота «Челси»
Комментарии

В эти минуты идёт матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Сандерленд». На данный момент счёт 1:1, за «чёрных котов» забил экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гарначо – 4'     1:1 Изидор – 22'    

Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе.

