Экс-игрок «Локомотива» и «Зенита» Изидор забил гол в ворота «Челси»
Поделиться
В эти минуты идёт матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Сандерленд». На данный момент счёт 1:1, за «чёрных котов» забил экс-нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор. Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир).
Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Перерыв
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гарначо – 4' 1:1 Изидор – 22'
Вильсон является воспитанником «Ренна», на взрослом уровне он выступал за «Монако» и другие команды. Нападающий также играл в России с 2022 года, сначала он защищал цвета «Локомотива», а потом права на него принадлежали «Зениту». В сезоне-2024/2025 француз перешёл в «Сандерленд» на правах аренды, а затем присоединился к этой команде на постоянной основе.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2025
-
17:47
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:20
-
17:06
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:36
-
16:34
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:52
-
15:38
-
15:37