Главная Футбол Новости

ЦСКА — Крылья Советов: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ 2025/2026, 25 октября

ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Стартовые составы команд

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Лукин, Мойзес, Вильягра, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Алеррандро.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Печенин, Лепский, Чернов, Евгеньев, Костанца, Бабкин, Ахметов, Марин, Рахманович.

После 12 туров чемпионата России команда Фабио Челестини набрала 24 очка и занимает третье место. Подопечные Магомеда Адиева заработали 13 очков и располагаются на 11-й строчке. В минувшем туре московская команда уступила «Локомотиву» (0:3), а самарский клуб разделил очки с «Оренбургом» (1:1).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
