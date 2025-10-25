Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Футбол Новости

Боруссия Д — Кёльн, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:0, 8-й тур чемпионата Германии 2025/2026

Гол Максимилиана Байера в компенсированное время помог «Боруссии» Д победить «Кёльн»
Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» Дортмунд и «Кёльн». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Германия — Бундеслига . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
1 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Байер – 90+6'    

Единственный гол в этой встрече на 90+6-й минуте забил Максимилиан Байер.

После этой игры «Боруссия» Дортмунд с 17 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Кёльн» с 11 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре чёрно-жёлтые 31 октября сыграют в гостях с «Аугсбургом», красно-белые 2 ноября дома встретятся с «Гамбургом».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Новости. Футбол
