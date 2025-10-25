Гол Максимилиана Байера в компенсированное время помог «Боруссии» Д победить «Кёльн»

Окончен матч 8-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Боруссия» Дортмунд и «Кёльн». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд (Герольцхофен).

Единственный гол в этой встрече на 90+6-й минуте забил Максимилиан Байер.

После этой игры «Боруссия» Дортмунд с 17 очками находится на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии, «Кёльн» с 11 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре чёрно-жёлтые 31 октября сыграют в гостях с «Аугсбургом», красно-белые 2 ноября дома встретятся с «Гамбургом».