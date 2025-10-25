Форвард «Арсенала» Дьёкереш составил рейтинг из 10 лучших нападающих в мире
Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш в интервью для аккаунта L’Equipe в соцсети X составил рейтинг из 10 лучших форвардов в мире. Список шведского игрока атаки «пушкарей» выглядит следующим образом.
- Роналдо (380 голов за карьеру).
- Карим Бензема (498).
- Златан Ибрагимович (558).
- Тьерри Анри (411).
- Луис Суарес (582).
- Эрлинг Холанд (327).
- Роберт Левандовски (701).
- Филиппо Индзаги (313).
- Самуэль Это'О (424).
- Александер Исак (161).
Дьёкереш поставил себя на последнее место рейтинга вместе с нападающим «Ливерпуля» Исаком. В нынешнем сезоне игрок «Арсенала» в 12 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
