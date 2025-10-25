Форвард «Арсенала» Дьёкереш составил рейтинг из 10 лучших нападающих в мире

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш в интервью для аккаунта L’Equipe в соцсети X составил рейтинг из 10 лучших форвардов в мире. Список шведского игрока атаки «пушкарей» выглядит следующим образом.

Роналдо (380 голов за карьеру). Карим Бензема (498). Златан Ибрагимович (558). Тьерри Анри (411). Луис Суарес (582). Эрлинг Холанд (327). Роберт Левандовски (701). Филиппо Индзаги (313). Самуэль Это'О (424). Александер Исак (161).

Дьёкереш поставил себя на последнее место рейтинга вместе с нападающим «Ливерпуля» Исаком. В нынешнем сезоне игрок «Арсенала» в 12 матчах за клуб во всех турнирах забил пять голов и отдал одну результативную передачу.