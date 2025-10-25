«Брентфорд» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 9-го тура АПЛ начнётся в 22:00

Сегодня, 25 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Брентфорд» с 10 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 15 очками располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «пчёлы» переиграли «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), «красные» уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2).