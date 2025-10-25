Захарян подарил Аршавину свою футболку после матча «Реала Сосьедад» с «Севильей»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян подарил свою игровую футболку экс-капитану сборной России Андрею Аршавину после матча 10-го тура испанской Ла Лиги с «Севильей». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Хозяева победили со счётом 2:1.

Арсен Захарян принял участие в матче, выйдя на замену во втором тайме, он провёл на поле 21 минуту. После игры россиянин направился к трибуне, на которой сидел Аршавин, посетивший матч в качестве зрителя. Захарян кинул свою футболку экс-форварду национальной команды, который принял подарок и сфотографировался с ним.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету воспитанника московского «Динамо» 83 минуты в четырёх матчах Ла Лиги за клуб. Контракт Захаряна с командой из Сан-Себастьяна рассчитан до лета 2029 года.