Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ростов — Динамо Мх, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:1, 13-й тур РПЛ 2025/2026

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и продлил серию без поражений в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Роналдо – 35'     1:1 Агаларов – 79'    

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Роналдо на 35-й минуте. Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов покинул поле из-за травмы на 56-й минуте. Игрок махачкалинской команды Гамид Агаларов забил гол на 79-й минуте, добив мяч после нереализованного пенальти.

После 13 встреч чемпионата России подопечные Джонатана Альбы набрали 15 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Жёлто-синие не проигрывают в восьми подряд играх РПЛ. В активе махачкалинского «Динамо», которым руководит Хасанби Биджиев, 11 очков, клуб располагается на 13-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

