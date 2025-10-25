Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» и продлил серию без поражений в РПЛ

Завершился матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий хозяев поля Роналдо на 35-й минуте. Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов покинул поле из-за травмы на 56-й минуте. Игрок махачкалинской команды Гамид Агаларов забил гол на 79-й минуте, добив мяч после нереализованного пенальти.

После 13 встреч чемпионата России подопечные Джонатана Альбы набрали 15 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Жёлто-синие не проигрывают в восьми подряд играх РПЛ. В активе махачкалинского «Динамо», которым руководит Хасанби Биджиев, 11 очков, клуб располагается на 13-й строчке.