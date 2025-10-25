Мостовой: Мадрид уже кипит в преддверии «эль класико», весь мир будет смотреть этот матч

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Обязательно буду смотреть «эль класико». Буду просто наслаждаться футболом и получать удовольствие. Обе команды в порядке — были, есть и будут. Когда играют «Реал» и «Барселона», это просто фантастика. Весь мир будет смотреть этот матч. На ком из команд скажутся травмы ведущих игроков?

Рафинья — однозначно один из лучших футболистов Европы. Но у «Барселоны» есть скамейка. Ямаль не играл несколько матчей, но «Барса» также играла неплохо. В «Реале», кстати, ситуация с травмами более или менее. Главное — Мбаппе готов, Вальверде всегда готов. Мадрид уже кипит в преддверии матча, там забывают обо всём, когда играет «Реал» с «Барсой». Жду ничью — 1:1, 2:2, или кто-то выиграет в один мяч. Больше, конечно, на сторону мадридского «Реала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.