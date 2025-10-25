«Особый поклонник». Ла Лига отреагировала на появление Аршавина на матче «Реала Сосьедад»
Поделиться
Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на появление экс-капитана сборной России Андрея Аршавина на матче 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.
Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19' 1:1 Гудель – 30' 2:1 Оярсабаль – 36'
Аршавин посетил игру в качестве зрителя. После матча российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян подарил свою игровую футболку экс-форварду санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала».
«Особый подарок для особого поклонника», — подписала видео с Аршавиным с матча пресс-служба Ла Лиги.
Комментарии
- 25 октября 2025
-
19:31
-
19:20
-
19:13
-
19:05
-
19:03
-
19:00
-
18:58
-
18:43
-
18:40
-
18:27
-
18:25
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:11
-
18:09
-
17:47
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:20
-
17:06
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:44
-
16:43
-
16:40
-
16:40
-
16:39
-
16:37
-
16:36