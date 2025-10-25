Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Особый поклонник». Ла Лига отреагировала на появление Аршавина на матче «Реала Сосьедад»

«Особый поклонник». Ла Лига отреагировала на появление Аршавина на матче «Реала Сосьедад»
Пресс-служба испанской Ла Лиги отреагировала на появление экс-капитана сборной России Андрея Аршавина на матче 10-го тура чемпионата Испании между «Реалом Сосьедад» и «Севильей». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Испания — Примера . 10-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Оярсабаль – 19'     1:1 Гудель – 30'     2:1 Оярсабаль – 36'    

Аршавин посетил игру в качестве зрителя. После матча российский полузащитник клуба из Сан-Себастьяна Арсен Захарян подарил свою игровую футболку экс-форварду санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала».

«Особый подарок для особого поклонника», — подписала видео с Аршавиным с матча пресс-служба Ла Лиги.

