Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шинник — Спартак Кс, результат матча 25 октября 2025, счет 2:2, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Шинник» сыграл вничью с костромским «Спартаком» в Первой лиге благодаря голу в концовке
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин из Уфы. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Гонгапшев – 30'     1:1 Гарибян – 71'     1:2 Саплинов – 74'     2:2 Корнюшин – 87'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Альбек Гонгапшев на 30-й минуте. Во втором тайме на 71-й минуте форвард красно-белых Артур Гарибян сравнял счёт, а через три минуты полузащитник Александр Саплинов вывел «Спартак» вперёд. В конце матча на 87-й минуте защитник ярославцев Даниил Корнюшин забил гол и установил окончательный счёт в матче – 2:2.

После 16 матчей второго дивизиона чемпионата России костромской «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Ярославский «Шинник» имеет в своём активе 19 очков и располагается на 10-й строчке.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Лидер уходит в отрыв, а в топ-4 влетела «Родина». Главное о туре в Первой лиге
Лидер уходит в отрыв, а в топ-4 влетела «Родина». Главное о туре в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android