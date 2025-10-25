«Шинник» сыграл вничью с костромским «Спартаком» в Первой лиге благодаря голу в концовке

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались ярославский «Шинник» и костромской «Спартак». Игра проходила на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречи выступил Данил Каширин из Уфы. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Альбек Гонгапшев на 30-й минуте. Во втором тайме на 71-й минуте форвард красно-белых Артур Гарибян сравнял счёт, а через три минуты полузащитник Александр Саплинов вывел «Спартак» вперёд. В конце матча на 87-й минуте защитник ярославцев Даниил Корнюшин забил гол и установил окончательный счёт в матче – 2:2.

После 16 матчей второго дивизиона чемпионата России костромской «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Ярославский «Шинник» имеет в своём активе 19 очков и располагается на 10-й строчке.