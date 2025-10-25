«Наполи» — «Интер»: Де Брёйне реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд на 33-й минуте
В эти минуты идёт матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Маурицио Мариани. На данный момент счёт 1:0 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Де Брёйне – 33' 2:0 Мактоминей – 54' 2:1 Чалханоглу – 59' 3:1 Ангисса – 66'
На 33-й минуте Кевин Де Брёйне реализовал пенальти и вывел неаполитанцев вперёд.
После семи туров чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 15 очков и занимает третье место. Подопечные Кристиана Киву также заработали 15 очков, но располагаются на второй строчке.
В минувшем туре неаполитанская команда проиграла «Торино» (0:1), а миланский клуб победил «Рому» (1:0).
