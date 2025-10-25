Скидки
Главная Футбол Новости

Черноморец Нв — Челябинск, результат матча 25 октября 2025, счет 0:0, 16-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» и «Челябинск» не забили голов и сыграли вничью в Первой лиге
Комментарии

Завершился матч 16-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Черноморец» из Новороссийска и «Челябинск». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Силантьев из Самары. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 16-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
0 : 0
Челябинск
Челябинск
Удаления: Кирш – 75' / Гапечкин – 37'

На 37-й минуте встречи защитник «Челябинска» Александр Гапечкин получил красную карточку и был удалён с поля. На 75-й минуте составы стали равными после удаления защитника «Черноморца» Ильи Кирша. Команды так и не смогли отличиться забитыми мячами.

После 16 матчей второго дивизиона чемпионата России «Челябинск» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Новороссийский «Черноморец» имеет в своём активе 17 очков и располагается на 13-й строчке.

Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
