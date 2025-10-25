Скидки
Главная Футбол Новости

Ла Лига анонсировала «эль класико» афишей с Мбаппе и Ямалем в стиле Marvel

Ла Лига анонсировала «эль класико» афишей с Мбаппе и Ямалем в стиле Marvel
Комментарии

Пресс-служба испанской Ла Лиги анонсировала «эль класико» между мадридским «Реалом» и каталонской «Барселоной» в 10-м туре чемпионата Испании афишей в стиле американской компании Marvel. Команды сыграют в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
На предматчевой афише были размещены форварды команд Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль в мультипликационном стиле. Вместе с ними на картинке изображены герои комиксов Халк и Железный человек.

Фото: Аккаунт Ла Лиги в социальной сети

Перед очным матчем «Реал» и «Барселона» занимают, соответственно, первое и второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги. В активе «сливочных» 24 очка в девяти играх. Сине-гранатовые набрали 22 очка при аналогичном числе встреч. Отрыв каталонцев от третьего места составляет пять очков.

Новости. Футбол
