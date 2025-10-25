«Кремонезе» и «Аталанта» сыграли вничью, Варди забил свой первый гол в Серии А

Завершён матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» (Кремона) и «Аталанта» (Бергамо). Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Джованни Цини» (Кремона). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Ареной (Торре-дель-Греко).

Джейми Варди на 78-й минуте вывел хозяев поля вперёд — это первый гол англичанина в Серии А. Марко Брешианини на 84-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Кремонезе» с 11 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Аталанта» с 12 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре «гриджоросси» 29 октября сыграют в гостях с «Дженоа», команда из Бергамо 28 октября примет на своём поле «Милан».