Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Кремонезе — Аталанта, результат матча 25 октября 2025, счёт 1:1, 8-й тур чемпионата Италии 2025/2026

«Кремонезе» и «Аталанта» сыграли вничью, Варди забил свой первый гол в Серии А
Комментарии

Завершён матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» (Кремона) и «Аталанта» (Бергамо). Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Джованни Цини» (Кремона). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Альберто Ареной (Торре-дель-Греко).

Италия — Серия А . 8-й тур
25 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Варди – 78'     1:1 Брешианини – 84'    

Джейми Варди на 78-й минуте вывел хозяев поля вперёд — это первый гол англичанина в Серии А. Марко Брешианини на 84-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Кремонезе» с 11 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Аталанта» с 12 очками находится на седьмой строчке.

В следующем туре «гриджоросси» 29 октября сыграют в гостях с «Дженоа», команда из Бергамо 28 октября примет на своём поле «Милан».

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Новости. Футбол
