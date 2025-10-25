Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» опубликовала заявку на «эль класико» с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги

Стала известна заявка «Барселоны» на матч 10-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Команды сыграют в воскресенье, 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречу обслужит Сесар Сото Градо.

Заявка «Барселоны» на матч с «Реалом» в 10-м туре Ла Лиги

Вратари: Щенсны, Кохен, Альер.

Защитники: Араухо, Кубарси, Бальде, Кунде, Мартин, Жофре, Эспарт.

Полузащитники: Педри, Фермин, де Йонг, Касадо, Берналь, Дро.

Нападающие: Ферран, Ямаль, Рашфорд, Барджи, Антонио Фернандес.

Фото: ФК «Барселона»

Перед очным матчем «Реал» и «Барселона» занимают первое и второе места в турнирной таблице испанской Ла Лиги соответственно. В активе «сливочных» 24 очка в девяти играх. Сине-гранатовые набрали 22 очка при аналогичном числе встреч. Отрыв каталонцев от третьего места составляет пять очков.