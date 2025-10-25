Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Головин – в основном составе «Монако» на матч с «Тулузой»

Александр Головин – в основном составе «Монако» на матч с «Тулузой»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором его команды сыграет с «Тулузой». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Начало встречи — в 20:00 мск.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Тулуза
Тулуза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Монако»: Кён, Керер, Салису, Уаттара, Мависса, Кулибали, Фати, Минамино, Балогун, Головин, Диатта.

На старте сезона-2025/2026 Головин принял участие в четырёх матчах за «Монако» — в трёх стартовых турах чемпионата Франции и в одной игре Лиги чемпионов. Ранее хавбек восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА.

В минувшем туре монегаски сыграли вничью с «Анже» со счётом 1:1. «Тулуза» разгромила «Метц» со счётом 4:0.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Франции «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Материалы по теме
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Головин вернулся, а у «Челси» — исторический разгром. Все события вечера ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android