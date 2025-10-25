Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Головин – в основном составе «Монако» на матч с «Тулузой»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором его команды сыграет с «Тулузой». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Начало встречи — в 20:00 мск.

Стартовый состав «Монако»: Кён, Керер, Салису, Уаттара, Мависса, Кулибали, Фати, Минамино, Балогун, Головин, Диатта.

На старте сезона-2025/2026 Головин принял участие в четырёх матчах за «Монако» — в трёх стартовых турах чемпионата Франции и в одной игре Лиги чемпионов. Ранее хавбек восстанавливался после травмы подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть встреч в Лиге 1 и Лиге чемпионов УЕФА.

В минувшем туре монегаски сыграли вничью с «Анже» со счётом 1:1. «Тулуза» разгромила «Метц» со счётом 4:0.

После восьми сыгранных матчей в чемпионате Франции «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.