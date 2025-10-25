«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей
«Ростов» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0) в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, жёлто-синие не проигрывают в чемпионате России уже в восьми встречах подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Роналдо – 35' 1:1 Агаларов – 79'
Беспроигрышная серия ростовчан началась в 6-м туре — тогда южане сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3). После этого была ничья с «Ахматом» (1:1), победа над ЦСКА (1:0), ничьи с «Балтикой» и «Краснодаром» (в обеих играх счёт 0:0), победа над «Оренбургом» (1:0) и ничья со «Спартаком» (1:1). Теперь же ростовчане не проиграли махачкалинскому «Динамо». В следующем туре жёлто-синие 1 ноября примут на своём поле «Акрон».
На данный момент «Ростов» с 15 очками располагаются на 10-м месте в РПЛ.
