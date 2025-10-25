Скидки
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
22:05 Мск
22:05 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Брест — ПСЖ, результат матча 25 октября 2025, счёт 0:3, 9-й тур Лиги 1 — 2025/2026

«ПСЖ» на выезде разгромил «Брест» в Лиге 1 с дублем Хакими, хозяева не забили пенальти
Аудио-версия:
Завершился матч 9-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Брест» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Франсис-Ле Бле» (Брест, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Победу со счётом 3:0 праздновали футболисты парижской команды.

Франция — Лига 1 . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 18:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Хакими – 29'     0:2 Хакими – 39'     0:3 Дуэ – 90+6'    

На 29-й минуте защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими открыл счёт в матче. На 39-й минуте Хакими оформил дубль. На 59-й минуте «Брест» получил возможность сократить отставание в счёте, но нападающий Ромен дель Кастильо не реализовал пенальти, поскользнувшись перед ударом. На 90+6-й минуте нападающий Дезире Дуэ довёл счёт до крупного. Российский вратарь чемпионов Франции Матвей Сафонов провёл матч в запасе.

«ПСЖ» набрал 20 очков и возглавил турнирную таблицу Лиги 1. «Брест» остался на 12-й строчке с девятью очками в девяти играх. Отстающий от парижан на два очка «Марсель» проведёт свой матч 9-го тура с «Лансом» сегодня, 25 октября.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Сафонов совсем не играет за «ПСЖ». А Шевалье и правда настолько хорош?
