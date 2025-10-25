Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 октября, календарь, таблица

В субботу, 25 октября, состоялись три матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 25 октября:

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0;

«Ростов» – «Динамо» Махачкала – 1:1;

ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 26 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», также заработавший 26 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).