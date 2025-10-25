Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 25 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 25 октября, календарь, таблица
Комментарии

В субботу, 25 октября, состоялись три матча в 13-м туре Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 25 октября:

«Спартак» – «Оренбург» – 1:0;
«Ростов» – «Динамо» Махачкала – 1:1;
ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает ЦСКА, набравший 27 очков. На второй строчке располагается «Локомотив», в активе которого 26 очков. Замыкает тройку лидеров «Краснодар», также заработавший 26 очков. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул
«Спартак» был ужасен с «Оренбургом». И всё-таки Угальде ткнул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android