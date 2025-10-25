Нуралы Алип — о 100 матчах за «Зенит»: для меня это очень серьёзно, большая честь

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился впечатлениями от достижения отметки в 100 матчей за петербургский клуб. Это произошло в игре 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (5:2).

— 100 матчей за «Зенит». Что значит для вас это число?

— Для меня это очень серьёзно. В «Кайрате» я 100 матчей сыграть не успел, а в «Зените» получилось. Это большой клуб и большая честь для меня. Спасибо всем, кто был рядом.

— Назовите три самых памятных матча из 100. Номер один мы, наверное, знаем — финал Кубка России с «Балтикой».

— Конечно, тот финал на первом месте, ведь мне удалось забить в нём победный гол. Ещё запомнился кубковый матч с ЦСКА, который «Зенит» выиграл по пенальти. Ну и очень эмоциональным получился «золотой» матч с «Ростовом», когда мы проигрывали 0:1, забили два мяча и всей командой выбежали на поле, даже не зная, как дела в параллельной игре у «Краснодара» с «Динамо», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».