Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался после матча 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда встречалась с махачкалинским «Динамо». Игра закончилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Роналдо – 35'     1:1 Агаларов – 79'    

— Жаль, потому что после перерыва вели 1:0, во втором тайме почти не было моментов ни у наших ворот, ни у ворот соперника. В любой момент могла быть красная карточка, пенальти. Ребята все 90 минут помогали друг другу. Тяжёлая игра получилась. Одно очко набрали, продолжаем.

— Насколько были готовы к давлению соперника, который начал матч активно?
— Первые 15 минут были очень тяжёлыми в игре с таким соперником, он не даёт шанса. Не рискуют, все [передачи] за спину. Заработали очко.

— Насколько было принципиально победить «Динамо»? Ваша команда не может выиграть у них в последних матчах.
— Мы хотим победить в любой игре. Попробуем на выезде, — приводит слова Альбы «Матч ТВ».

После 13 встреч чемпионата России подопечные Альбы набрали 15 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице. Жёлто-синие не проигрывают в восьми подряд играх РПЛ.

«Ростов» упустил победу после странного действия защитника. Зачем Сако так сыграл? Видео
